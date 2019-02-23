قوات_الاحتلال تعتقل أحد حراس #المسجد_الأقصى

الخليج - واس اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أحد حراس المسجد الأقصى لدى مغادرته الأقصى . وأفادت مصادر محلية في القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت حارس المسجد الاقصى سامر القباني أثناء خروجه من المسجد من جهة باب الأسباط ،واقتادته الى أحد المراكز في القدس للتحقيق معه.

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