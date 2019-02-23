شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: تعديل جديد بشأن «تأشيرات الخروج» من المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت الجوازات السعودية أن تسجيل “خرج ولم يعد” أصبح آلياً، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء تأشيرة الخروج والعودة للوافد دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر “تويتر”: “سيتم تسجيل عبارة خرج ولم يعد لأي وافد أصدر تأشيرة خروج وعودة بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة”.

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وكان فيما سبق يلزم الأمر مراجعة إدارة الجوازات لتسجيل وافد “خرج ولم يعد”.