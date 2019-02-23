صرخة استغاثة من جنوب السودان وسط تحذيرات أممية

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شهد معدل هبوط الأمطار بجنوب السودان تراجعا ملحوظا خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2018، مما أدى لفشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات التي يعتمد سكانها على إنتاجها

لم يخل جنوب السودان على مدار تاريخه من كارثة المجاعة التي عصفت بالصغار قبل الكبار، وكانت نتيجة لأسباب سياسية وبيئية واقتصادية، لا سيما بعد أن عجزت الحكومة الوطنية عن حل مشكلة الجفاف، نتيجة الصراعات الأهلية وإطالة أمد الحرب وعدم الاستقرار، رغم أن البلد الإفريقي الذي انفصل عن الشمال كان مُتعارفا عليه بـ"سلة غذاء العالم العربي"، إلا أن الانقسامات التي أفضت إلى صراعات، وتغير المناخ المداري، وفقدان مياه الأمطار، كانت ركيزة أساسية في فشل الحكومة باحتواء أخطار المجاعات المتوالية مؤخرًا.

وفي هذا الإطار، ناشدت ولاية البحيرات الغربية الواقعة وسط دولة جنوب السودان، المنظمات الدولية، تقديم مساعدات غذائية عاجلة لمواطنيها، على خلفية أزمة غذاء حادة تضرب الولاية وتسببت في وفاة 6 أشخاص. وصرح أيزاك مارول وزير التنمية الاجتماعية بالولاية، بأن نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق،

وفي هذا الإطار، ناشدت ولاية البحيرات الغربية الواقعة وسط دولة جنوب السودان، المنظمات الدولية، تقديم مساعدات غذائية عاجلة لمواطنيها، على خلفية أزمة غذاء حادة تضرب الولاية وتسببت في وفاة 6 أشخاص. وصرح أيزاك مارول وزير التنمية الاجتماعية بالولاية، بأن نقص الغذاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق، تسببا في نقص المخزون الغذائي للمواطنين، وهو ما بدأت آثاره في الظهور. وأضاف مارول، أن 6 أشخاص بالولاية لقوا مصرعهم بسبب الجوع، خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك نتيجة مرض الملاريا الذي ضرب المنطقة، في ظل نقص الغذاء والدواء. وتأكيدا على تصريحات وزير التنمية الاجتماعية، أعلنت مفوضية الإحصاء بجنوب السودان، أن 7 ملايين مواطن بالبلاد معرضون لمواجهة نقص حاد في الغذاء خلال فصل الجفاف الذي يمتد من فبراير وحتى يوليو المقبل، إذا لم يتم القيام بتدخلات إنسانية عاجلة.

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وأشارت المفوضية إلى أن عدد المعرضين لنقص الغذاء بلغ أكثر من 5.2 مليون مواطن من إجمالي سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليونا منهم 30 ألفا مهددون بالمجاعة، وفقا لـ"واس" السعودية. Advertisements ورغم أن مفوضية الإحصاء بجنوب السودان حذرت من أن البلاد لا تزال عرضة للمجاعة في الربع الأول من 2019، رغم توقيع الحكومة والمعارضة اتفاقا نهائيا للسلام في الخامس من الشهر ذاته، إلا أن ذلك لم يحد من خطر الوفاة. وقال إزايا شول أرواي رئيس المفوضية: "يواجه نحو 36.000 شخص خطر المجاعة في الفترة ما بين يناير ومارس القادمين بسبب فشل الموسم الزراعي بسبب قلة الأمطار"، وفقا لـ"السودان تريبيون". وشهد معدل هبوط الأمطار بجنوب السودان تراجعا ملحوظا خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2018، مما أدى لفشل الموسم الزراعي في العديد من الولايات التي يعتمد سكانها بدرجة كبيرة على الإنتاج الزراعي لتلبية حاجتهم من الغذاء.





اقرأ أيضًا: انقسام أحزاب جنوب السودان.. ومخاوف من انهيار السلام وفي هذا الصدد، حذرت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، من أن حياة عشرات آلاف الأشخاص في جمهورية جنوب السودان مهددة بسبب الجوع في وقت تتواصل فيه المعارك في بعض المناطق رغم توقيع اتفاق سلام في سبتمبر 2018. وأفاد بيير فوتييه مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية (فاو) في جنوب السودان، أن الأمن الغذائي في تدهور مستمر، والآفاق مفزعة، وفقا لـ"الاتحاد الإماراتية". "الصحيفة الإماراتية" أشارت إلى أن مؤشر "آي بي سي"، وهو الأكثر استخدامًا لتصنيف الأمن الغذائي، يحدد 5 مراحل لهذا الوضع في كل بلد، الخامسة بينها تعني مستوى "الكارثة". وتابع "في 2017 عندما أعلن عن مجاعة سببها بشري لبضعة أشهر في بعض مناطق جنوب السودان، بلغ مستوى الأمن الغذائي لنحو 4,9 ملايين شخص، المستويات 3 و4 و5 من سلم الأمن الغذائي".

اقرأ أيضًا: لماذا قرر جنوب السودان نقل عاصمته إلى «رامشيل»؟ من جانبه، قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان آلان نودهو: إن "هناك حاجة إلى دعم إنساني مستمر لتلبية الاحتياجات الفورية من المساعدات الغذائية"، مضيفًا أنه من الأهمية بمكان دعم القدرة على الصمود في وجه الظروف الصعبة والتكيف. ومنذ توقيع آخر اتفاق سلام في سبتمبر 2018، يقول دبلوماسيون أجانب: إن "المعارك خفت لكن بعض المناطق لا تزال تشهد مواجهات خصوصا في جنوب البلاد، حيث يقاتل متمردون لم يوقعوا اتفاق السلام مع القوات الحكومية، وهو ما يزيد من خطر المجاعة في ظل نقص الموارد".

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