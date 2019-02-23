السترات الصفراء تحتج في السبت الـ15.. هذا ما حدث

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ونقلت شبكة شبكة "يورو نيوز" وزارة الداخلية الفرنسية أنّ نحو 11600 شخص شاركوا في الاحتجاجات على مستوى البلاد من بينهم أربعة آلاف في العاصمة، وهو ما ارتفاعًا في أعداد المشاركين عن الأسبوع الماضي الذي شارك في مسيراته 10200 شخص من بينهم ثلاثة آلاف في باريس.
وتضاءلت أعداد المشاركين في المظاهرات بشكل عام منذ ذروة الاحتجاجات في ديسمبر الماضي والتي شهدت العاصمة خلالها أسوأ أعمال شغب وتخريب ونهب منذ عشرات السنين.
واليوم، اعتقلت السلطات 14 شخصًا في باريس لكن المسيرات اتسمت بشكل عام بالسلمية عبر أحياء العاصمة الراقية وكانت محاطة بحضور مكثف من الشرطة، كما اعتقلت 15 شخصًا آخرين في مدينة كليرمون فيران وضبطت موادًا قد تكون خطرة قبل المسيرة التي قالت الشرطة إن 2500 شاركوا فيها في المدينة.
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