الجزائر على صفيح ساخن.. بين ترشح الرئيس وغضب الشارع وخطر الأجندات

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أشعل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتليقة عاصفةً سياسية بإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية لولاية خامسة، مهدِّدًا البلاد بالسقوط في أتون فوضى عارمة لا يُعرف إلى أن تنتهي.
وهتف المتظاهرون بشعار (نظام قاتل)، و(لا للعهدة الخامسة)، واقتربوا من القصر الرئاسي، لكنّ قوات الشرطة استخدمت قنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه؛ لتفريق المتظاهرين من المنطقة.
وانقسم المتظاهرون (أغلبهم من الشباب) إلى عدة مجموعات صغيرة، واحدة منها تم توقيفها قرب ساحة البريد المركزي من قِبل أفراد الشرطة التي طالبتهم بتغيير المسار، وانتشرت أعدادٌ كبيرة من أفراد الشرطة في الساحات الكبرى للعاصمة الجزائرية ومفترق الطرق الرئيسية، كما في ساحة البريد المركزي وساحة أول مايو وساحة الشهداء، بينما تحوم طائرة مروحية تابعة للشرطة منذ الصباح.
يأتي هذا فيما أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر توقيف 41 شخصًا، خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس، وأفاد بيانٌ أصدرته اليوم السبت، بأنّ قوات الأمن اعتقلت الموقوفين؛ بسبب ما أسمته "الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم أملاك الغير"، دون الكشف عن مزيدٍ من التفاصيل.
وتمنع الحكومة التظاهر في العاصمة الجزائرية بقرار صدر في 2001، عقب تظاهرات دامية أسفرت عن العديد من القتلى، إلا أنّه في فبراير من العام الماضي، كسر نحو ألف طبيب هذا القرار والتجمع في ساحة البريد المركزي، قبل أن تحاصرهم الشرطة وتمنع تحركهم.
كما وجّه المرشح للانتخابات الرئاسية الجنرال المتقاعد علي غديري، كلمة للجزائريين، عبر مقطع فيديو نشره على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، تطرق خلاله إلى الاحتجاجات، قائلًا إنّها كانت سلمية في جميع أنحاء البلاد، ويجب أن تستمر بكرامة وبطريقة حضارية خالية من العنف، مع الحرص على تجنب الاستفزاز.
في المقابل، حذَّرت السلطات الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة، ممن وصفتهم بـ«ناشري الفوضى»، وتحدّثت عن أنّها لن تسمح بأي تهديد لأمن واستقرار البلاد، في إشارة إلى إخماد تظاهرات من قِبل المعارضة.
وفي المقابل، دارت تساؤلات حول قدرته البدنية على البقاء في الحكم، منذ إصابته بجلطة في الدماغ عام 2013؛ منعته من التحرك وأثرت على قدرته على الكلام.
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