دراسة تحذر: الميول الجنسية "الشاذة" خطرة على الصحة

أطلق خبراء المعهد العالي للصحة العامة والسياسة الصحية "CUNY"، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تحذيرات من الأخطار الصحية الناتجة عن الميول الجنسية غير التقليدية.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن نتائج دراسة الباحثين التي نشرت في مجلة "Archives of Sexual Behavior" أوضحت أن المثليين وثنائيي الجنس، خلافا لأصحاب الميول الجنسية التقليدية، هم أكثر عرضة لتناول عقاقير (الأمراض العصبية).

ويعرض أولئك ميولهم غير التقليدية بإظهارهم لممارسات جنسية محفوفة بالمخاطر (نمط معين من السلوك يؤدي لفقدان الصحة البدنية أو الرفاه الاجتماعي).

وخلال الدراسة وقارن الخبراء بين سلوك الأشخاص اعتمادا على ميولهم الجنسية، وفقا لبيانات المسح الوطني لنمو الأسرة، كما أخذ العلماء بعين الاعتبار مشكلة تناول الكحول والمخدرات والخضوع للعلاج من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

واتضح أن أكثر فئات المجتمع عرضة للمخاطر الصحية، بجميع أطيافها البدنية والنفسية الاجتماعية، هم ثنائيو الجنس.