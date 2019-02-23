«عذرية للبيع».. أسواق «نخاسة غربية» بملايين الدولارات على الإنترنت

انتشرت، خلال الفترة الأخيرة، تجارة فريدة من نوعها على صفحات الإنترنت، تتمثل في بيع الفتيات لعذريتهن عبر عدد من المواقع، مقابل ملايين الدولارات.

ولكن هناك سؤال يتردد إلى أذهان الكثيرين ممن يهتمون بذلك الأمر وهو، «هل تلك المواقع شرعية وآمنة لكل عملائها المعينين والنساء اللواتي يجري بيعهن بالمزاد؟».

وفقا لموقع «heavy» الأمريكي، فإن تلك المواقع تُمكن الفتيات المراهقات، من بيع عذريتهن دون المرور عبر وسيط أو دفع رسوم ما، ومع ذلك هناك العديد من المخاطر الواضحة التي تواجههن، حيث إنه لا يوجد هناك طرف لحمايتهن من المحتالين الجنسيين أو تُجار الجنس.

ووفقا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يعتبر «سندريلا إسكورتس» أبرز وأشهر تلك المواقع، التي تعمل بمزادات علنية لبيع العذرية، حيث إنه بدأ في العمل والانطلاق على شبكة الإنترنت منذ 12 عاما، وبالتحديد في عام 2007، حيث يجري الخبراء والعاملين على الموقع فحوصات طبية شاملة لعملائهم، من أجل حماية النساء المتواجدات على الموقع، بالإضافة إلى شرط إيداع مبلغ ما في حساب الموقع، قبل اجتماع الفتاة مع المشتري.

Advertisements

ولضمان عدم خداع المشترين، يطلب موقع «سندريلا إسكورتس» وغيره من المواقع المشابهة الأخرى، أن تقوم الفتاة المتقدمة بإجراء بعض الفحوصات الطبية الشاملة، والحصول من الطبيب المختص على شهادة تثبت عذريتها.

ومن أشهر المواقع التي تقيم تلك المزادات الجنسية العلنية، «سندريلا إسكورتس»، الذي يعتبر الأشهر والأبرز على الإطلاق، و«مونلايت باني»، و«Virgins Wanted».

عارضات أزياء يبيعن عذرياتهن مقابل ملايين الدولارات:

في شهر أغسطس الماضي، عرضت فتاة أذريبجانية تبلغ من العمر 24 عاما، وتدعى محبوبة محمد، عذريتها للبيع على موقع متخصص مقابل 2 مليون دولار و700 ألف، وقالت إن ذلك بسبب والدتها، بحسب "روسيا اليوم".