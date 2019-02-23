قال باحثون إن استهلاك الخضراوات، بما في ذلك الثوم والبصل والكراث، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون.

وأظهرت دراسة - نشرت في مجلة آسيا باسيفيك جورنال أوف أسيكولوجي أنسيولوجي - أن احتمالات الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 79 % لدى البالغين الذين تناولوا كميات كبيرة من نباتات الومنيوم مقارنة مع من استهلكوها بكميات قليلة.

وذكر الباحث زهي لي من المستشفى الأول في جامعة الصين الطبية: "من الجدير بالملاحظة أنه في بحثنا، يبدو أن هناك اتجاها: كلما ازدادت كمية الخضروات التي تعمل بالآليوم ، كانت الحماية أفضل".. "بشكل عام، سلطت النتائج الحالية الضوء على الوقاية الأولية من سرطان القولون والمستقيم من خلال التدخل في أسلوب الحياة ، والذي يستحق المزيد من الاستكشافات المتعمقة".

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن سرطان القولون والمستقيم هو واحد من أكثر أنواع السرطان شيوعًا في جميع أنحاء العالم.