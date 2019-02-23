التئم شمل سيدة بريطانية مع قطها التي فقدته منذ 10 سنوات بعد أسبوع من انتقالها إلى منزل جديد.
وكان القط ويسمى الفول السوداني "بي نت" قد هرب بعد أسبوع من انتقال أصحابه إلى منزل جديد في واتون بمنطقة نورفولك بانجلترا واختفى تماما لمدة عقد من الزمان.. ولكن تم تسليمه إلى جمعية خيرية في المنطقة هذا الأسبوع.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن صاحبته جولي تيري، التي تعيش حاليا في كامبريدجشاير، قد أخذته أخيرا إلى منزلها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غياب 10 سنوات.. عودة قط لصاحبته البريطانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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