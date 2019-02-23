عاجل| انهيار مصنع "ألوميتال" في المنوفية والبحث عن 4 عمال تحت الأنقاض

شهدت قرية الكوم الأخضر التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، انهيار مصنع ألوميتال مكون من ٣ طوابق.
وهرعت قوات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف إلى مكان الحادث لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.
وقال الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق إسعاف بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغا بالحادث تم الدفع بـ٨ سيارات إسعاف لمكان الحادث، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم استخراج أية مصابين أو ضحايا من المبنى المنهار.
وأضاف "عبدالحميد" أن قوات الحماية المدنية تستعين بلوادر لرفع الأنقاض والبحث عن مصابين لسرعة إسعافهم، مضيفًا أنه طبقا لشهود العيان من المحتمل تواجد ٤ أشخاص تحت الأنقاض.
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