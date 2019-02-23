أول مارس.. وزير التموين يعلن معايير جديدة لحذف غير المستحقين من الدعم

دبي - بواسطة محمد فارس © الدكتور علي المصيلحي الدكتور علي المصيلحي

كتب- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت عن وضع أسس ومحددات لضبط منظومة الدعم السلعي والخبز، التي سيتم عليها تحديد من يستحق الدعم والتواجد في قاعدة البيانات ومن غير المستحق للدعم وفقا لمؤشرات الإنفاق معدلات الاستهلاك.

وقال وزير التموين - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم - إنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية من تلك المؤشرات بداية شهر مارس المقبل وتتضمن 5 محددات هي: معدل استهلاك الكهرباء، معدل استهلاك الهاتف المحمول، المدراس الأجنبية، امتلاك سيارة والوظائف العليا بالخدمة وليس بالمعاش، مشيرا إلى أنه في مرحلة لاحقة سيتم وضع محدد آخر وهو الحيازة الزراعية فوق 10 أفدنة.

وأوضح المصيلحي أن معدلات الاستهلاك التي سيتم التطبيق عليها بالمرحلة الثانية ستكون كالآتي: استهلاك 650 كيلو وات شهريا للكهرباء، وإنفاق الفرد على المحمول 800 جنيه مع استمرار محدد السيارات الفارهة والوظائف العليا مثل رئيس مجلس إدارة شركات، أعضاء مجلس الإدارة، محافظ، والرتب الأعلى، المدارس الأجنبية بقيمة 30 ألف جنيه للطفل الواحد.

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وقال: إن المواطن سيتلقى تحذيرات على بطاقته التموينية أو الخبز بشأن عدم استحقاقه ويحق له عن طريق موقع الوزارة الرسمي تقديم تظلم مع المستندات التي تفيد استحقاقه على أن يتم دراسة التظلمات خلال 15 يوما للرد عليها، موضحا أن التظلمات ستتم إليكترونيا فقط ولن يضطر المواطن إلى الذهاب لمكاتب التموين لتقديم التظلمات.

وأشار المصيلحي إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من تلك المحددات حيث بلغ معدل استهلاك الكهرباء بنحو (1000) كيلووات في الشهر على أنه سيتم الحساب وفقا لمتوسط الاستهلاك الشهري في العام والهاتف المحمول يكون الاستهلاك أكثر من 1000 جنيه شهريا.

ولفت إلى أنه تم خلال الفترة السابقة إنشاء قاعدة بيانات صحيحة وسليمة للدعم التمويني والخبز، مشيرا إلى أنه لا يوجد حاليا أية بطاقة تموينية تحتوي على رقم قومي غير صحيح أو بطاقات مكررة أو أعداد مستفيدين غير صحيحة بالبطاقة.​