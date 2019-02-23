50 #هاترك لـ #ميسي

صحيفة الخليج الإلكترونية سجل ليونيل ميسي الثلاثية رقم 50 له في مسيرته ليقود برشلونة للفوز 4-2 على اشبيلية اليوم السبت عقب تراجع حامل لقب دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم مرتين في النتيجة خلال اللقاء. وبدا ميسي، الذي عانى من تراجع مستواه في الاسابيع الاخيرة بسبب اصابة مزعجة، في مهمة لانتزاع الفوز وبعد ان اقترب مرتين من ذلك استطاع اكمال ثلاثيته ليضع برشلونة في المقدمة في الدقيقة 85 بعد ان تعامل بسرعة مع ابعاد سيء لاشبيلية ليرسل الكرة من فوق توماس فاسيليك حارس اشبيلية.

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