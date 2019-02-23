اللغة_الصينية ضمن لغات #الإذاعات_الدولية_السعودية

جدة

انضمت اللغة الصينية إلى الإذاعات الدولية السعودية، في خطوة مميزة لإذاعات المملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك تزامناً مع الاتفاق الذي تم خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بكين، الذي نص على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

وأعلن مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لشؤون الإذاعة الدكتور عادل بن عيفان الحارثي عن البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي تبث في الإذاعات الدولية السعودية.

وأوضح الحارثي أن هذه الخطوة تأتي إيمانا من رئاسة الهئية ممثلة في شؤون الإذاعة بأهمية التنوع الثقافي في البث الإذاعي لإذاعات المملكة، والذي سيسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية، حيث تلعب الإذاعة دوراً رئيساً كجهاز مهم وفاعل في تحقيق الأهداف المنشودة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.