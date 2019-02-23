الدوري_الألماني #بايرن ينتصر ويتصدر مع #دورتموند

الخليج - د ب أ

اقتسم فريق بايرن ميونخ مؤقتاً صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم مع بروسيا دورتموند بفضل الفوز على ضيفه هيرتا برلين 1-0 اليوم السبت، في الجولة 22 للبوندسليغا.

وفي باقي المباريات فاز فرايبورغ على أوغسبورغ 5-1 وفولفسبورغ على مضيفه بروسيا مونشنغلادباخ 3-0 وماينز على ضيفه شالكه 3-0.

وعلى ملعب أليانز أرينا أحرز لاعب الوسط الإسباني خافير هيرنانديز هدف الفوز لبايرن في الدقيقة 62.

وأنهى هيرتا برلين المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد كريم رقيق في الدقيقة 83.

ورفع بايرن رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن المتصدر بروسيا دورتموند الذي يلتقي غداً الأحد، مع ضيفه باير ليفركوزن.

وتوقف رصيد هيرتا برلين عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وحقق بايرن فوزه الثالث على التوالي والسادس عشر له هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وأربع هزائم.