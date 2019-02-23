بهاترك #ميسي #برشلونه تكسب #إشبيليه في #الدوري_الإسباني

الخليج - د ب أ

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف “هاتريك” ليقود فريقه لانتزاع 3 نقاط ثمينة من مضيفه إشبيلية 4-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في الجولة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم والتي شهدت أيضاً فوز خيتافي على رايو فاليكانو 2-1.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله خيسوس نافاس في الدقيقة 22 وتعادل ليونيل ميسي لبرشلونة في الدقيقة 26 ثم سجل غابرييل ميركادو الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 42 وعاد ميسي ليسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 ثم سجل الهدف الثالث له ولفريقه في الدقيقة 85 قبل أن يختتم لويس سواريز أهداف برشلونة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ميسي رصيد أهدافه إلى 25 هدفاً في الدوري هذا الموسم في صدارة ترتيب الهدافين بفارق 9 أهداف عن زميله بالفريق الأوروغوياني لويس سواريز الذي رفع رصيد أهدافه إلى 16 هدفاً والذي كسر حاجز الصيام عن التهديف في آخر 5 مباريات.

ورفع برشلونة رصيده إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط كاملة عن أتلتيكو مدريد، الذي يواجه فياريال غداً، وبفارق 12 نقطة عن منافسه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثالث والذي يواجه ليفانتي غداً.

وتوقف رصيد إشبيلية عند 37 نقطة في المركز الخامس.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع عشر لبرشلونة في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في 6، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لإشبيلية هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في سبع.