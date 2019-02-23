شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. الإطاحة بـ3 أشخاص تورطوا في مقتل جندي بـ«تثليث» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - عسير:

أطاحت الأجهزة الأمنية بمنطقة عسير بثلاثة أشخاص متورطين في مقتل أحد أفراد مكافحة المخدرات بمحافظة تثليث.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير: إن ذلك جاء بعد متابعتهم وبحث وتضييق الخناق عليهم في أحد المواقع النائية بمحافظة تثليث.

وأضاف أن العناصر الثلاثة متورطون في مقتل الجندي أول بإدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير ممدوح عبدالله فجحان آل حميدان القحطاني، أثناء تأديته مهام عمله في مسح وتمشيط مواقع نائية بمحافظة تثليث في منطقة عسير، ضمن فرقة مكافحة مخدرات، مساء يوم الخميس 16/ 6/ 1440هـ.

وقال: إن نتائج متابعة رجال الأمن للجريمة وتعقّب مرتكبيها، أسفرت عن تحديد هوية المتورطين فيها، وهم ثلاثة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وبتضييق الخناق عليهم بادروا بتسليم أنفسهم، حيث جرى إيقافهم، ومباشرة الإجراءات النظامية.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

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