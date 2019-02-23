فورتنيت تطلق مسابقة "Fortnite World Cup" العالمية بجائزة 100 مليون دولار

كشفت شركة Epic Games المطورة للعبة "فورتنيت" الشهيرة، بتخصيص مجموع جوائز للمتسابقين بقيمة 100 مليون دولار ضمن دورتها السنوية للعبة "فورتنيت" أو ما تسميها Fortnite World Cup، والتى تعتبر واحدة من أشهر الألعاب فى العالم.

ووفقا لما نشره موقع Cnet الأمريكى، فمن المنتظر أن تبدأ المسابقة بالمراحل التأهيلية للاعبين بـ 10 مباريات افتتاحية أسبوعية بداية من 13 أبريل وحتى 16 يونيو، حيث تخصص اللعبة ما يصل إلى 1 مليون دولار جائزة أسبوعية للفائزين، فيما سيتم اختيار أعلى 100 لاعب منفرد (سولو) للمشاركة فى نهائيات Fortnite World Cup.

وإلى جانب ذلك سيتم اختيار أعلى 50 لاعب من أصحاب اللعب فى الوضع الثنائى "ديو"، حيث تعقد المسابقات النهائية فى نيويورك من تاريخ 26- 28 يونيو، فيما ستبلغ قيمة الجائزة مجتمعة للاعبى المستوى النهائى ما يصل إلى 30 مليون دولار، والتى سيحصل منها كل لاعب على 50 ألف دولار كحد أدنى بينما الفائر بالمرتبة الأولى سيحظى بمبلغ 3 ملايين دولار.

وكانت لعبة "فورتنيت" قد حققت خلال العام الماضى ما يصل إلى 500 مليون دولار من الأجهزة التى تعمل بنظام iOS كما أنها تحقق دخل من 300 إلى 400 مليون دولار شهرياً على مختلف منصات الألعاب.