من البداية للنهاية| تفاصيل محاكمة طارق النهري وآخرين في "أحداث مجلس الوزراء"

دبي - بواسطة محمد فارس © طارق النهري طارق النهري

كتب- صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، الفنان طارق النهري، و9 آخرين، بالسجن المؤبد، كما عاقبت حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

ويرصد "مصراوي" قصة تورط النهري في القضية وأبرز المحطات التي مرت بها.

-بداية الأحداث

البداية في أبريل 2012؛ ألقت قوات الأمن القبض على الفنان طارق النهري لاتهامه بالتورط في أحداث مجلس الوزراء التي وقعت في أواخر عام 2011، وأمرت النيابة العامة لاحقًا بإخلاء سبيله بكفالة مالية على ذمة التحقيقات في القضية.

-الإحالة للجنايات

وفي 7 يوليو 2012 أمر النائب العام بإحالة 293 متهمًا، بينهم 24 حدثًا و10 هاربين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالقضية.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهم مقاومة السلطات والحريق العمد لمبانٍ ومنشآت حكومية، وإتلافها واقتحامها وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض السيارات التابعة لوزارة الصحة.

-المؤبد (أول درجة)

وقضت المحكمة في فبراير 2015، بالسجن المؤبد لـ"دومة" و229 آخرين في القضية بينهم "النهري" -غيابيًا- وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.

-القبض على النهري

وتمكنت قوات تنفيذ الأحكام في يونيو 2017 من القبض على طارق النهري أثناء سيره في أحد شوارع المنطقة، وتم عرضه على نيابة وسط القاهرة، التي قررت صرفه من سرايا النيابة، وإعادة إجراءات محاكمته بالقضية بجلسة 7 أغسطس 2017.

- ضبط وإحضار النهري

في 7 أغسطس 2017، أمرت محكمة الجنايات بضبط وإحضار النهري، بعد تغيبه عن حضور أي من جلسات القضية المنعقدة برئاسة المستشار ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين عبد الرحمن صفوت وأحمد عبد الحكم، بأكاديمية الشرطة.

حكم اليوم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، الفنان طارق النهري، و9 آخرين، بالسجن المؤبد، كما عاقبت حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وحرق المجمع العلمي.

وعاقبت المحكمة حضوريًا كلا من ياسر سيد عطية، وعماد الدين أحمد، وجميل ناصف غبريال، وثروت غريب شديد، وعبد الناصر محمود، وطارق النهري، وسعيد محمد نجدي مرسي، ومحمد عيد الغريب، وحسين عبد الراضي، وأحمد محمد محمود بالسجن المؤبد عما نسب إليهم.

كما عاقبت المحكمة الحدثين إسلام حنفي شحاتة، ومحمد عبدالعال ربيع، بالسجن 10 سنوات.

وقضت المحكمة ببراءة حسين عبد الرحيم عبد الرحيم، وأحمد عاطف، ومحمد شكري عبد ربه، وإيهاب محمود، ومحمد فوزي توفيق، ومحمود حمدي عارف، ومحي صلاح محمد إبراهيم، وأشرف غريب، وأحمد جمال محمد، وعبد المحسن محمد، ومصطفى إبراهيم، وسامح عبد الرازق، والعماري عبد الناصر، وعلي مصطفى علي، وخالد عبد العال، وأحمد ماهر، وسمير محمد، وهدير فاروق، ومحمد محمد علي، وطارق يحيي محمد، وأحمد عزت عبده.