"الأرصاد": "تقلبات جوية بالأسبوع الجاري.. موجة حارة ورياح وأمطار"

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس خلال هذا الأسبوع، حيث تشهد محافظات مصر موجة حارة بدءًا من الاثنين المقبل، وتكون محافظات الوجه القبلي أكثر المحافظات تأثرًا بهذه الموجة.
وقال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية في حديثه لـ"الوطن"، إنه تبدأ موجة عكسية من يوم الثلاثاء، متمثلة في انخفاض درجات الحرارة وأمطار توثر على محافظات الغرب تدريجيًا إلى الداخل، وتصل في نفس التوقيت للمناطق المطلة على الجبال كسلاسل جبال البحر الأحمر وبعض المناطق من جنوب سيناء.
وأضاف "عطا"، أنه قد تحدث حالات رمال مُثارة وهي الدرجة الأخف قليلًا من العواصف الترابية نتيجة زيادة سرعة الرياح، على المناطق الغربية والمناطق المكشوفة ذات طبيعة التربة الرملية، ومع زيادة هذه الرياح ينتج عنها تفكك الطبقة السطحية للتربة وارتفاعها إلى طبقات الجو فنشعر بهذه الرمال المُثارة.
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