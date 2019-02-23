دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ممتلكات أهالي ظهران الجنوب بلا قاضٍ يحفظها.. والعدل «تتنصل» من الرد

شكا عدد كبير من أهالي محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير، لـ«عاجل»، اليوم السبت، من عدم وجود قاضٍ بالمحكمة العامة الوحيدة لهم منذ ما يقارب العام؛ لإنهاء مصالحهم الشخصية وأعمالهم.

وكشفا أبو عمر الوادعي وخالد الوداعي، أن المنطقة تعاني منذ عام من عدم وجود قاضٍ لإنهاء معاناتهم ومصالحهم، معتبرين أن ذلك إجحافًا بحق المحافظة الذي تجاوز عدد سكانها أكثر من 50 ألف مواطن ومواطنة.

وأكدا أبو عمر وخالد الوداعي، أن الأهالي بحاجة إلى قاضٍ ومساعد، وأن أقرب محكمة تبعد عنهم حوالي 70 كيلومترًا، مشيرين إلى أن الوزارة أوضحت لهم أنه تم ندب قاضٍ، إلا أن ذلك لم يتحقق بشكل كامل، فلم يأتِ القاضي إلا لبضعة أيام في بعض الشهور، ولا نعلم لماذا يغيب عن الحضور، الأمر الذي أدى إلى تعطيل أمور الحياة.

وأضاف أنه لا يوجد في المحكمة العامة سوى بعض الإداريين، مطالبين بحلول جذرية للمشكلة: «مللنا كثرة المراجعات، ونحن نطالب بقاضٍ ليحل لنا مشاكلنا، ويقف في وجه من يسلب حقوق المواطنين أو يعتدي على ممتلكاتهم».

من جانبها، حاولت «عاجل» التواصل مع المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ منصور بن عبدالرحمن القفاري، إلا أنه ومنذ تاريخ 16 فبراير الجاري، لم يقم بالرد على الهاتف أو الرسائل.