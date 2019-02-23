خالد عبدالغفار: مصر لا تنفق "جنيهًا واحدًا" على القمر الصناعي الجديد

دبي - بواسطة محمد فارس © الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر لا تنفق شيئا في تمويل القمر الصناعي الجديد، الذي جرى إطلاقه الخميس الماضي، لافتا إلى أن شركة التأمين التي كانت مسؤولة عن القمر الصناعي السابق الذي فقدناه في 2015 بسب عاصفة شمسية تتحمل التكلفة.

وأضاف وزير التعليم العالي، في تصريحات صحفية، أن مصر فعلت التأمين الساري على القمر الصناعي "إيجيبت سات2" الذي فقد في 2015، وبلغت قيمة التأمين 100 مليون دولار.