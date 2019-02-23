دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper خادم الحرمين يصل شرم الشيخ.. والرئيس المصري في مقدمة مستقبليه

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى شرم الشيخ اليوم في زيارة رسمية لجمهورية مصر العربية تلبية للدعوة الموجهة له من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كما سيرأس وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية.

وكان في مقدمة مستقبلي خادم الحرمين الشريفين في مطار شرم الشيخ الدولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.