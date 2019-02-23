دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي 3 كاميرات خلفية.. تعرف على مواصفات هاتف سامسونج S10 الجديد

أطلقت شركة سامسونج مجموعة هواتف سامسونج S10 جالاكسي، يوم أمس، في المؤتمر الضخم الذي احتفل انتاج الهواتف الكورية بالذكرى العاشرة لإطلاق هواتف طراز الـS، وكان أبرز الإصدارات التي أزاحت الستار عنها هي S10، S10E، S10 Plus، Fold، وتسعى من خلال هذا الإطلاق إثارة الجدل الكبير، والعودة مرة أخرى للواجهة والدفاع عن لقبها كأفضل علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم.

سامسونج تكشف عن سلسلة غالاكسي S وهاتف قابل للطي.. تعرفوا على مميزاتها alqiyady 1 سامسونج تكشف عن سلسلة غالاكسي S وهاتف قابل للطي.. تعرفوا على مميزاتها

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مواصفات هاتف سامسونج S10

يعد جهاز سامسونج جالاكسي S10 نقطة دخول طبيعية لأنه حامل المعايير لدى عائلة S10، ويأتي الجهاز المُعلن عنه أمس بشاشة 6.1 بوصة في إطار مدمج نسبيًا بفضل الحواف الرقيقة حول الجوانب، حيث تفخر سامسونج بأن هذه هي الشاشة الأولى التي تحصل على شهادة “+HDR10”.

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ويأتي هاتف سامسونج S10 الجديد بثلاث كاميرات خلفية، ومستشعر “Ultrawide” بدقة 16 ميجابيكسل مع تركيز ثابت، وعدسة بزاوية واسعة مزدوجة بجودة 12 ميجابكسل مع نظام “OIS”، وعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل مع تقنية “OIS” والتي يمكنها تحقيق تكبير بصري بـ”2x”، وهذا يعني أنه بإمكانك التقاط صور عادية وصور شخصية من أي من المستشعرات، بمجرد التبديل بين الكاميرات على الشاشة.

فيديو.. مشكلة صادمة بهواتف سامسونغ غالاكسي أس 10 alqiyady 1 فيديو.. مشكلة صادمة بهواتف سامسونغ غالاكسي أس 10

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بالنسبة لصور السيلفي، ستحصل على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل، بالإضافة إلى فتحة عدسة مزدوجة، وهذا يعني أن الكاميرا تتيح لك الإضاءة تلقائيًا عندما تستشعر أنك في بيئة منخفضة الرؤية.

هل سيكون سامسونج جالاكسي S10 أقوى مما نظن؟ alqiyady 1 هل سيكون سامسونج جالاكسي S10 أقوى مما نظن؟

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وستتمكن من شراء سامسونج S10 بمساحة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت أو 512 جيجا بايت، وكلاهما بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، ويصل إلى 512 جيجابايت في سعة تخزين “microSD” أو وحدة تخزين خارجية، وسعة البطارية تبلغ 3،400 مللي أمبير في الساعة، كما ستحصل على شاشتين منحنيتين، بالإضافة إلى “Gorilla Glass 6″ على الواجهة، و”Gorilla Glass 5″ على الظهر، كما تدعم هواتف S10 أيضًا خاصيتي الشحن اللاسلكي السريع بـ”2.0″ و”Wi-Fi 6”.

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ويأتي الهاتف الجديد من سامسونج بألوان كثيرة ومختلفة “الوردي، والكناري، والأخضر، والأزرق، والأسود والأبيض”، وسوف يُعرض هاتف سامسونج S10 جالاكسي في الأسواق بداية من سعر 900$.

ومن المنتظر أن تحصد الشركة الكثير من الإشادة بسبب هذا المنتج خاصة أنها تراهن عليه كي تخطف به الأضواء من جديد بعد منافسة شرسة مع شركات كبرى.

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