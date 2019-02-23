للمرة الأولى.. انتشار الدوريات الراجلة لشرطة النجدة في طرابلس (بالصور)

وانتشرت أفراد الدوريات الراجلة لشرطة النجدة في العاصمة، طرابلس، برفقة سرية مكافحة الشغب، تنفيذًا للتعليمات الصادرة بالخصوص. وذلك بحسب ما نشرته مديرية أمن طرابلس الليبية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".
ونشرت مديرية أمن العاصمة، عبر صفحتها تلك، صورًا لأفراد الدوريات الراجلة بقسم النجدة أثناء انتشارها وسط العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن هذا الانتشار هو الأول لهذه الدوريات.
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