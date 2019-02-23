البنك الدولي يكشف تفاصيل خطته الجديدة في ليبيا

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أوضح البنك الدولي أن الاستراتيجية الجديدة التي وضعت تلبية لطلب من حكومة الوفاق، تستند إلى الخبرات العالمية لمجموعة البنك الدولي في العمل مع البلدان التي تعاني عدم الاستقرار، وهي تهدف إلى تلبية الأولويات الملحة، وفي الوقت ذاته إرساء الأساس للتعافي وإعادة الإعمار في المستقبل. وذلك بحسب موقع "المرصد".
استراتيجية جديدة
© REUTERS / Ismail Zetouni
أما الهدف الرئيسي الآخر فهو تسريع خطى التعافي الاقتصادي عن طريق المساعدة في بناء قدرات الحكومة لإدارة الأموال العامة، وفي الوقت ذاته تنمية القطاعين الخاص والمالي، علاوة على ذلك سيكون محور التركيز المشترك في كل مجالات العمل، بموجب مذكرة المشاركة القطرية هو تعزيز الشفافية والخضوع للمساءلة، واحتواء كافة الفئات في كل جوانب اتخاذ القرارات الحكومية وتقديم الخدمات.
ومن جانبها، قالت ماري فرانسواز ماري نيلي، المديرة الإقليمية لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي:
تمتلك ليبيا إمكانيات هائلة، على الرغم مما تواجهه من تحديات في الوقت الحالي، وإذا مضت عملية السلام قدماً فإن ليبيا يمكنها الاستفادة من ثرواتها الطبيعية وتراثها الثقافي، وسكانها الذين يتمتعون بحظ وافر من التعليم ،خاصة فئة الشباب التي يمتلكون طاقات كامنة في خلق اقتصاد متنوع ومفعم بالحيوية والنشاط، ونحن عازمون على مساعدة ليبيا في بلوغ هذا الهدف، عن طريق التصدي للتحديات الاقتصادية الراهنة، التي قد تفاقم الانقسامات السياسية.
تعافي اقتصادي
© Sputnik . Natalia Seliverstova
وسيشارك البنك الدولي أيضا في فريق عمل الهجرة الذي شكّلته الحكومة كمنصة حوار لطائفة من المؤسسات والمنظمات الدولية، من أجل وضع سياسات مشتركة، وتنسيق الأنشطة الرامية إلى معالجة الأبعاد الدولية للأزمة.
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