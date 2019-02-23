المؤبد لفنان مصري و9 آخرين

القاهرة — سبوتنيك. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بمعاقبة الفنان طارق النهري و9 آخرين بالسجن المؤبد، في إعادة محاكمتهم بأحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي".

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وتابعت، "كما قضت المحكمة بمعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، وبراءة 21 آخرين".

وكانت المحكمة عاقبت طارق النهري، و32 متهما آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل أحالوا 293 متهمًا في أحداث مصادمات مجلس الوزراء واشتعال النيران في المجمع العلمي خلال كانون الأول/ديسمبر 2011،إلى المحاكمة الجنائية، وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثًا (دون السن القانونية) إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى.

وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، مجلس الوزراء، مجلسي الشعب والشورى، مبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.

واشتعلت النيران في المجمع العلمي خلال كانون الأول/ديسمبر 2011، وألقى القبض على النهري في نيسان/أبريل 2012، بتهمة التورط في القضية، وأخلت النيابة سبيله بعدها بأيام، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة أحكاما غيابية بالسجن المؤبد ضد النهري وآخرين.