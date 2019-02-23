إصابة مواطن في #مكة بحروق متفرقة إثر خلط مادتين كيمائيتين

صحيفة الخليج الالكترونية

أصيب مواطن بحروق متفرقة في مبنى بحي الغسالة بمكة المكرمة، إثر خلط مادتين كيميائيتين -مادة مذيبة وبنزين- لغرض تنظيف إحدى أنابيب صرف الصحي، مما نتج عنه اشتعال نار لحظي، فيما باشر الدفاع المدني الموقع ونقل المصاب.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، وقال: في تمام الساعة العاشرة والدقيقة العشرين من يوم السبت ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مبنى بحي الغسالة، وكان الحادث عبارة عن اشتعال نار لحظي، نتيجة قيام أحد المواطنين بخلط مادتين كيميائية (مادة مذيبة وبنزين) لغرض تنظيف إحدى أنابيب الصرف الصحي في بدروم أحد المباني مما نجم عنه إصابته بحروق متفرقة، وجرى نقل المصاب للمستشفى.

وأضاف الشريف: تتمنى المديرية العامة للدفاع المدني الشفاء العاجل للمصاب وتهيب بالإخوة المواطنين والمقيمين بضرورة الحذر والابتعاد عن استخدام المواد الكيميائية والخطرة في أعمال التنظيف المنزلية وضرورة اتباع الإرشادات والمواد الآمنة الخاصة بذلك حفاظًا على السلامة العامة.