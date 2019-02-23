الرائد يخسر موقعه #الفيصلي بالثلاثة

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صحيفة الخليج الإلكترونية
حقق نادي الفيصلي فوزاً كبيراً على حساب نادي الرائد بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة 21 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدم الفيصلي بالهدف الأول عن طريق سلطان مندش في الدقيقة 32 وأضاف يزيد بكر الهدف الثاني في الدقيقة 43.
وفي الشوط الثاني من المباراة سجل دينيلسون بيريرا جونيور الهدف الثالث للفيصلي في الدقيقة 90+3.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيصلي إلى 30 نقطة في المركز الثامن وتجمد الرائد برصيد 24 نقطة في المركز العاشر.
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