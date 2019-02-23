انضمام 200 مفتشة أمنية للعمل في #حرس_الحدود

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود عن انضمام 200 مفتشة أمنية برتبة “جندي”، بعد تخرجهن من المعهد النسوي بكلية الملك فهد الأمنية للعمل في حرس الحدود.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي في “تويتر” عن انضمام 200 مفتشة برتبة “جندي” للعمل في قيادات حرس الحدود، بعد تخرجهن من المعهد النسوي بكلية الملك فهد الأمنية.

وأشارت المديرية إلى أنهن تلقين التدريب النظري والعملي على ضوابط ومهارات استخدام الأسلحة وأجهزة الاتصال والدفاع عن النفس وإجراءات القبض والتفتيش وتقديم الإسعافات الأولية.