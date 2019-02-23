التفائل في الصداقة

صحيفة الخليج الإلكترونية

لنأخذ أولاً ماهو تعريف الصداقة: الصداقة هي عبارة عن علاقة سامية شفافة بين شخصين أو مجموعة أشخاص، وتتميّز هذه العلاقة بالدفء والحنان والمشاعر الراقية، كما يتميّز أصحاب هذه العلاقة بالانسجام والتوافق والتآلف.

لذلك إحرص على إختيار الصديق المناسب الذي يدلك على الخير ويجعل الإبتسامة لا تفارقك في حياتك

الصديق “نعمة” إذا أحسنت إختياره فلا تجعل من كل شخص تشاهده من أول مره تعتبره صديقك اللدود ،

تعرف عليه شخصياً لا تسلمه نفسك ولا تجعله يتحكم في حياتك وإستغلالك ،

إستطع أن تعرفه أكثر وأكثر وأكثر حتى يتبيّن لك مدى إخلاصه لك أو عكس ذلك ،

ومن صفات الصديق التي لاتحصى ولا تعد ،تقديم لك النصائح ،الخوف عليك بإستمرار،السؤال عنك بشغف في حضورك وغيابك،يشجعك دائماً ويقف بجانبك في صعوبات الحياه،لايتنازل عن صداقتك مهما كانت الأسباب،الدعاء لك في ظهر الغيب.

وعن أَبي موسى الأَشعَرِيِّ ” أَن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِنَّما مثَلُ الجلِيس الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ: كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحامِلُ المِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحًا طيِّبةً، ونَافِخُ الكِيرِ إِمَّا أَن يَحْرِقَ ثِيابَكَ، وإمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتِنَةً متفقٌ عَلَيهِ.

إجعل من نفسك أولاً (كحامل المسك)

قبل أن تبحث عن حامل المسك(الصديق)

تفائل بالله وتفائل بإختيار الصديق ،نحن لا شيء من غير تفائل ، تأكد بأنك من تحدد مسار حياتك ، إجعل عقلك من يتحكم في جميع أمورك لاتجعل العاطفه تستدرج إلى نفق مظلم تصعب الخروج منه

وأختم كلامي ب : اللهم أدم علينا نعمة الصديق الصالح .

بقلم

خالد المطيري