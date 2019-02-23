شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يكشف عن توقعاته لتقلبات الطقس خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال خبير الأرصاد، حسن كراني، إن الكتلة الباردة رحلت عن الشرقية، والإمارات، لكن نشاط الرياح السطحية سيجعل الإحساس بدرجات الحرارة أقل من الحرارة الواقعية كما حصل أمس في الرياض.
وأضاف في تغريدة بحسابه على موقع “تويتر”، أن البرودة ستتمركز على الشمال، ودولة الكويت للأربع وعشرين ساعة المقبلة، مع سماء غائمة على الغربية، الوسطى، الشرقية، الإمارات، مع فرصة خلايا ممطرة.
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