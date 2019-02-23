شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 924 حزمة قات في أحد رفيدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:
تمكنت دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة، من القبض على مواطن حاول تهريب 924 حزمة قات ممنوعة، في سيارة تويوتا إف جي.
ورصدت الدوريات الأمنية بالمحافظة، المهرِّب، فيما تم عمل كمين له من قبل شرطة مركز تندحة بمتابعة من مدير شرطة محافظة خميس مشيط وقائد دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة، ومن ثم ضبطه صباح أمس الجمعة.
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