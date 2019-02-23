شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 15 عاماً و500 جلدة لمُهربة «الكبتاجون» بـ «الشرقية» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الشرقية:
أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، حكماً كانت أصدرته محكمة بالدمام، يقضي بالسجن 15 سنة والجلد 500 جلدة تنفذ على 10 دفعات على مواطنة في العقد الثالث من العمر، ضُبطت أثناء تهريبها 20 ألف حبة كبتاجون عبر منفذ الرقعي على الحدود مع الكويت.
وكانت مفتشات الجمارك العاملات بمنفذ الرقعي تمكنّ من ضبط امرأة في العقد الثالث من العمر، أثناء تهريبها 20 ألف حبة كبتاجون مخدرة، خبأتها داخل بنطلون كانت ترتديه.
يذكر أن المحكمة كانت قد رفضت طلب المدعي بتطبيق حد الحرابة بحق المتهمة، كونها أقرت أمام المحكمة بأنها اضطرت لتهريب هذه الكمية من حبوب الكبتاجون لصالح شخص مقيم بالكويت بعدما هددها بنشر صور لها على الإنترنت ما لم توافق على تهريبها مقابل 30 ألف ريال.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 15 عاماً و500 جلدة لمُهربة «الكبتاجون» بـ «الشرقية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.