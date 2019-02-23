وقَّع شيكات على بياض.. نهاية مواطن تستر على عمالة وافدة

شكرا لقرائتكم خبر عن وقَّع شيكات على بياض.. نهاية مواطن تستر على عمالة وافدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قصة مواطن تورط بالتستر على عمالة وافدة أملا بالاستفادة من تحقيق أرباح كبيرة، وقع لهم شيكات على بياض، بيد أن نهاية ذلك كانت دخوله في قضية تلو الأخرى قضى فيها سنين عمره.
وفي التفاصيل فإن المواطن أراد الاستفادة من هؤلاء الوافدين بفتح محل وجبات سريعة على سجل تجاري يحمل اسمه، ولأجل إقناعهم كتب على نفسه 250 ورقة موقعة ومختومة على بياض.
وعقب فتح المحل والبدء في جني أرباحه، بدأ المتستَّر عليهم في استخدام هذه الأوراق للضغط على المواطن في مواقف متعددة، فلم يجد المتستِّر إلا أن يستجيب في كل مرة، ليمنحوه وجبة مجانية إكراماً لجهوده، ليجد نفسه في دوامة تعصف بأحواله.
وحاول المواطن كثيراً إغلاق القضايا المرفوعة ضده، وكلما نجح في واحدة أخرج له المتستَّر عليهم ورقة أخرى بموضوع ومشكلة جديدة، ليعيد نفسه لذات الألم، حتى تدمرت حياته كلياً وانقضت سنين عمره يدور في دائرة مفرغة ومسار مظلم، وتحول النفع المأمول إلى ضرر طال عائلته ووطنه.
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