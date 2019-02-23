الملك سلمان على رأس وفد السعودية إلى القمة العربية الأوروبية

اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، السبت، في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال بيان للديوان الملكي إن الزيارة تتناول العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وسبل تعزيزها في كافة المجالات، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال العاهل السعودي بالمطار، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

كما سيرأس العاهل السعودي وفد المملكة في القمة العربية الأوروبية، التي تنطلق الأحد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.