دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تقرير يؤكد خطط مايكروسوفت للكشف عن أكثر من وحدة تحكم في الألعاب في E3 ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد شركة مايكروسوفت للكشف عن أكثر من وحدة تحكم في الألعاب خلال مؤتمر E3 للعام 2019، وذلك وفقاً لأحدث التقارير التي نشرت اليوم على شبكة الإنترنت.

جاء تقرير JeuxVideo الفرنسي بتفاصيل جديدة حول خطط عملاق البرمجيات لمؤتمر الألعاب E3 القادم، حيث تستعد مايكروسوفت للكشف عن إصدارات جديدة من وحدة الألعاب Scarlet التي أعلن عنها للمرة خلال العام الماضي، أيضاً من المقرر أن تأتي وحدة التحكم في الألعاب الأولى بنفس مستوى تسعير أجهزة Xbox One X إلا أنها ستقدم تجربة منصات الألعاب التقليدية.

بينما تأتي وحدة التحكم في الألعاب الثانية بتصميم رقمي وسعر منخفض، كما أشار التقرير إلى أن مايكروسوفت تطلق رمزي Lockheart وAnaconda على وحدات الألعاب حالياً، كما أضاف التقرير أنه من المقرر أن تظهر تفاصيل جديدة حول وحدات الألعاب خلال الأشهر المقبلة.

تقرير JeuxVideo أكد أيضاً على أن هذه الأنظمة الجديدة ستتوفر في الأسواق في 2020، بينما أكدت تسريبات أخرى من

Thurott على أن منصات الألعاب الجديدة سيكشف عنها للمرة الأولى في E3 هذا العام.

يذكر أن مايكروسوفت هي واحدة من الشركات المحدودة التي تستعد بجدية لمعرض E3 سنوياً، ومن المقرر أن يكون لديها أيضاً إعلانات في معرض هذا العام، حيث تكشف عن أول الألعاب التي طورت في إستديوهات الشركة Ninja Theory، إلى جانب منصات الألعاب المرتقبة.

المصدر

هذا الموضوع تقرير يؤكد خطط مايكروسوفت للكشف عن أكثر من وحدة تحكم في الألعاب في E3 ظهر على التقنية بلا حدود.