هواوي تسخر من Galaxy S10 وتروج لمجموعة P30 الخاصة بها

بعد دقائق من قيام سامسونج بالكشف عن هواتف جالكسي S10 و S10+ بشكل رسمي أمس خلال مؤتمرها، قامت هواوي بالسخرية من شركة سامسونج عن طريق الترحيب بها في “عالم الكاميرا الثلاثية”.

Good things come in threes. Better late than never. Leica Triple Camera on the #HUAWEIMate20 Series. pic.twitter.com/VWRkBlFOcV

