وزير لبناني لـ"سبوتنيك": التنسيق مع دمشق بملف إعادة النازحين أولى لكونها صاحبة الشأن

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، سينشر لاحقا، أن الجانب السوري أبدى استعداده لتقديم التسهيلات لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

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وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي الذي يحاول إعاقة العملية، قال الغريب:" أقول إن سوريا هي جارتنا، ودولة شقيقة وصديقة، كما تؤكد كل الاتفاقيات بين البلدين تميز العلاقات، كما أن المقاربة الآن لا تتعلق بالملف السياسي الشائك، وإنما تتعلق بملف النازحين في الداخل اللبناني، وفي هذا الملف يكون من الأولى والأجدر بنا أن نتحدث مع صاحب العلاقة مباشرة، بهدوء وموضوعية وشفافية للتفاهم حول كافة النقاط المتعلقة بالملف، وهذا ما فعلناه مع الجانب السوري".

وأوضح أن لبنان يعاني من أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وأنه لا يمكن تحميل الأعباء التي يمر بها البلد للنازحين بشكل كامل، إلا أن هذا العامل يؤثر بشكل كبير في مجمل المشهد.

نائب الحريري

وفي تصريحات سابقة، قال غسان حصباني، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إن النقاشات التي دارت بين أعضاء الحكومة بشأن عودة العلاقات مع سوريا، اتسمت بالتباين، ما بين التأييد والرفض، وضرورة الالتزام ببيان الحكومة، وسياسة النأي بالنفس.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن، تحت رعاية المجتمع الدولي، بما يضمن توفير المناخ المناسب لعودتهم وتأمينهم، بحيث تكون العودة كاملة وسريعة، والتأكد من عدم النزوح مجددا إلى لبنان.

وتابع أنه لا يجب الربط بين التسوية السياسية وعملية إعادة النازحين، وأن الأمر يتطلب توفير الضمانات الأمنية، وتوفير المساعدة للبنان بنقلهم إلى الداخل السوري في أسرع وقت.