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وأضاف في حوار مع "سبوتنيك"، سينشر لاحقا، أن الجانب السوري أبدى استعداده لتقديم التسهيلات لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم.
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وأوضح أن لبنان يعاني من أعباء اقتصادية ومالية كبيرة، وأنه لا يمكن تحميل الأعباء التي يمر بها البلد للنازحين بشكل كامل، إلا أن هذا العامل يؤثر بشكل كبير في مجمل المشهد.
نائب الحريري
وفي تصريحات سابقة، قال غسان حصباني، نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إن النقاشات التي دارت بين أعضاء الحكومة بشأن عودة العلاقات مع سوريا، اتسمت بالتباين، ما بين التأييد والرفض، وضرورة الالتزام ببيان الحكومة، وسياسة النأي بالنفس.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن، تحت رعاية المجتمع الدولي، بما يضمن توفير المناخ المناسب لعودتهم وتأمينهم، بحيث تكون العودة كاملة وسريعة، والتأكد من عدم النزوح مجددا إلى لبنان.
وتابع أنه لا يجب الربط بين التسوية السياسية وعملية إعادة النازحين، وأن الأمر يتطلب توفير الضمانات الأمنية، وتوفير المساعدة للبنان بنقلهم إلى الداخل السوري في أسرع وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير لبناني لـ"سبوتنيك": التنسيق مع دمشق بملف إعادة النازحين أولى لكونها صاحبة الشأن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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