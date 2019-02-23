جدة.. القبض على 3 مواطنين وبحوزتهم 45 مفتاحاً لمركبات ومنازل

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جدة - متابعة الخليج 365 - جدة: فتحت النيابة العامة تحقيقاً موسعاً مع ثلاثة مواطنين جرى القبض عليهم في محافظة جدة، وعثر بحوزتهم على 45 مفتاحاً لمركبات ومنازل مجهولة. وقالت مصادر، إن دوريات الأمن بمحافظة جدة اشتبهت في مركبة متوقفة بداخلها 3 مواطنين في حالة غير طبيعية، حيث وجد بحوزتهم بعد تفتيش المركبة على قارورة مسكر، وأكثر من 45 مفتاحاً مختلفاً. وأشارت إلى أنه جرى تسليم الأشخاص الثلاثة إلى شرطة النزهة، التي حققت معهم وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال اللازم بشأنهم.

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