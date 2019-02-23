دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة الشريك المؤسس في تويتر إيفان ويليامز يترك منصبه في مجلس الإدارة بعد 12 سنة

أعلن الشريك المؤسس في شركة تويتر، إيفان ويليامز، عن تنحيه من منصبه كعضو مجلس إدارة بعد نحو 12 سنة في المنصب، ليتفرغ بشكل كامل إلى منصة ميديوم ” Medium” الأخرى التي أسسها للتدوين ونشر المقالات ويشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي فيها.

وعبر الشريك المؤسس في تويتر عن سعادته للبقاء في مجلس إدارة الشركة لمدة 12 سنة، وقال أنها كانت مليئة بالمتعة، التعلم، والتحدي في بعض الأحيان.

كان إيفان ويليامز قد بدأ تويتر مع جاك دورسي المدير التنفيذي الحالي والريادي بيز ستون، فضلًا عن المطور نوح غلاس، وقد استمر في قيادة الشركة رفقة زملائه والمنضمين منذ إطلاقها قبل 13 عامًا، ثم تواجد في مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسه قبل 12 عامًا، وسبق له شغل منصب المدير التنفيذي بين عامي 2008 – 2010 قبل تبديله بديك كوستولو الذي تم ترحيله عن منصبه هو الأخر في 2015 واحتلاك جاك دورسي له.

التدوينة الشريك المؤسس في تويتر إيفان ويليامز يترك منصبه في مجلس الإدارة بعد 12 سنة ظهرت أولاً على عالم التقنية.