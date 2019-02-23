دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي السعودية تسعى لتدريس هذه اللغة الأسيوية في مناهجها التعليمية

أفادت تقارير صحفية سعودية أن خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي للعاصمة الصينية بكين تم الاتفاق على البدء في وضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

صور: هكذا استقبلت الصين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان alqiyady 1 صور: هكذا استقبلت الصين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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وأشارت التقارير الصحفية ذاتها إلى أن الصين ستمول جزءًا من هذا البرنامج التعليمي مما يوفر 50 ألف وظيفة للسعوديين الذين سيدرسون اللغة الصينية.

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وتأتي زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى دولة الصين في ختام جولته الآسيوية التي شملت دولتي باكستان والهند خلال الأيام القليلة الماضية؛ حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات.المزيد:

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