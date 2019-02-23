شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس لسيدات أعمال مصر 21 بالجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت فعاليات المؤتمر الخامس لسيدات أعمال مصر 21 اليوم، السبت، بمقر جامعة الدول العربية، وذلك تحت شعار (عولمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة)، وبحضور الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير كمال حسن الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية.

يناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام سبل استخدام التكنولوجيا لتحقيق عولمة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما يبحث مساعدة قيام المرأة بالعمل من المنزل من خلال المشروعات الصغيرة باستخدام التكنولوجيا للخروج من حيز المحلية للعالمية.

وخلال الجلسة الافتتاحية كرمت الدكتورة يمنى الشريدي رئيسة مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال مصر 21، وزيرتي الاستثمار والتضامن الاجتماعي.