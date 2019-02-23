السعودية تفاجئ مواطنيها بشأن "قطار الرياض" (فيديو)

وأظهر مقطع الفيديو، حركة القطار على خط السكك الحديدية، فيما كشف عن العربات من الداخل، حيث لوحظ قلة عدد مقاعد الركاب، ووجود لوحات إلكترونية، وإذاعة داخلية للتنبيه بالوصول إلى المحطات، وعند فتح الأبواب وإغلاقها، وذلك وفقا لصحيفة "تواصل" السعودية.

وكان الحساب الرسمي لـ"مشاريع السعودية" نشر، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في أبريل/ نيسان الماضي، فيديو يظهر انطلاق أولى رحلات قطار الرياض التجريبية. وجاء في التغريدة: "البدء بالتشغيل التجريبي لإحدى عربات قطار الرياض على المسار الرابع في مركز المبيت والصيانة ضمن مشروع قطار الرياض".

الجدير بالذكر أن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، 6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.