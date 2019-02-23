ووفقا لوكالة "واس"، ينيب الملك سلمان، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب خلال فترة غيابه عن المملكة.
وغادر العاهل السعودي، اليوم السبت، إلى شرم الشيخ للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق غدا الأحد لمدة يومين.
وتبحث الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ عددا من القضايا؛ من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية.
وسيحضر القمة عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.
ومن المتوقع أن يشارك في قمة شرم الشيخ 25 من البلدان الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول من الاتحاد.
يذكر أن الملك سلمان لم يغادر المملكة في أي زيارة خارجية، منذ زيارته إلى روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل لحظات من مغادرته المملكة... العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا بشأن ولي العهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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