- 1/2
- 2/2
ونقل موقع "الوطن أون لاين" عن مصادر محلية أن "القيادي في الميليشيات الكردية المدعو "أوركيش" هرب بعد سرقته مبلغ 20 ألف دولار وبرفقته 16 عنصرا من عناصر الميليشيات الكردية، عن طريق أحد المعابر غير الشرعية مع العراق، في محيط بلدة اليعربية الحدودية "شمال شرق الحسكة 160 كم" بمساعدة مهربين هناك.
© Sputnik . Basil Shartouh
يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة تسيطر على مناطق واسعة من شمال شرق سوريا وأرياف الرقة والحسكة ودير الزور التي تعتبر من أغنى المناطق في سوريا بالثروات الباطنية.
ويعتزم الجيش السوري تحرير منطقة شرق الفرات من التنظيمات المتمردة على الدولة السورية ولك بعد تحرير محافظة إدلب من التنظيمات المتشددة.
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي كردي سوري يسرق آلاف الدولارات ويهرب مع عناصره إلى العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.