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#النصر يبحث عن نقاط #الفيحاء و #الرائد يستقبل #الفيصلي

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صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الإلكترونية

صحيفة الخليج الإلكترونية

تُختتم اليوم السبت مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير بلقائين حبث يجمع الأول بين الرائد والفيصلي فيما يتقبل  النصر مع ضيفه الفيحاء في المباراة الثانية

فعلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز وفي تمام الساعة 8:25م ، يبحث النصر عن الاستمرار في ملاحقه المتصدر الهلال وعم اتساع الفارق النقطي خاصه بعد تغلب الآخير على الاتحاد أول أمس ، كما يبحث النصر فوزه الأول على الفيحاء في دوري المحترفين, إذ إلتقى الفريقان في 3 مرات سابقة كسب الفيحاء منها مباراة واحدة وتعادلا في مباراتين.

ويدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني بـ 43 نقطة, وبفارق 9 نقاط عن المتصدر “الهلال” الذي كسب الاتحاد 2-0 في هذه الجولة الخميس الماضي.

فيما يدخل الفيحاء المباراة وهو في المركز الرابع عشر بـ 16 نقطة من 4 انتصارات و4 تعادلات.

 

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الرائد * الفيصلي

 

و يستقبل الرائد عند الساعة 3:55 عصر اليوم السبت ضيفه الفيصلي على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة, في مباراة لحساب الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان ، ويدخل الرائد المباراة وهو في المركز العاشر بـ 24 نقطة من 6 انتصارات و6 تعادلات .

فيما يدخل الفيصلي المباراة وهو في المركز التاسع بـ 27 نقطة من 7 انتصارات و6 تعادلات.

والتقى الرائد والفيصلي في دوري المحترفين 17 مرة تقاسم فيها الفريقين عدد الانتصارات (6 مباريات لكل منهما) فيما حضر التعادل في 5 مواجهات.

 

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