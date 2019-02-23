قبيل لقاء #ليفربول.. #مانشستر_يونايتد يرش أرضية الملعب بالثوم

الخليج - سكاي نيوز

قبيل قمة المرحلة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز، التي ستجمع ليفربول ومانشستر يونايتد، عمد القائمون على ملعب “أولد ترافورد” الذي سيستضيف المباراة إلى رش أرضيته بالثوم.

وسترسم المواجهة إلى حد بعيد ملامح المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 65 نقطة بفارق النقاط عن ليفربول، وكان “السيتي” قد خاض مباراة هذه المرحلة في وقت سابق، وفاز على إيفرتون 2-0.

ويسعى ليفربول إلى هزيمة فريق “الشياطين الحمر” على ملعبهم واستعادة الصدارة، والحصول على دفعة قوية نحو لقب البريميرليغ الغائب منذ حوالي 1990.

وتشكل المباراة تحديا قويا للاعبي المدرب الألماني يورغن كلوب، في مواجهة تألق مانشستر يونايتد منذ استلام النرويجي أولي غونار سولسكاير زمام الأمور بعد إقالة جوزيه مورينيو.

وخاض اليونايتد بقيادة سولسكاير 12 مباراة في مختلف المنافسات، فاز في 10 منها وتعادل في واحدة، وخسر المواجهة الأوروبية الوحيدة أمام باريس سان جرمان بهدفين نظيفين. لكنه لم يهزم بقيادة سولسكاير في البريميرليغ.

ومنذ يوم الجمعة، انشغل القائمون على ملعب “أولد ترافورد” بتغطية أرضيته بطبقة من رذاذ الثوم، والهدف من ذلك هو منع الفطريات من تخريب العشب، حسب صحيفة “صن” البريطانية.

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ويأمل سولسكاير أن يساهم هذا الحل ذو الرائحة الكريهة، في أن يكون عشب الملعب بوضعية تسمح للاعبيه بتداول سلسل للكرة في مواجهة ليفربول الخصم القوي والغريم اللدود للشياطين الحمر في إنجلترا.

وكانت الصحيفة البريطانية استطلعت في وقت سابق رأي خبير عن هذه الطريقة، فأكد أن غطاء الثوم قادر على قتل كافة الفطريات وحماية العشب، لكنه أضاف أن رائحة الملعب ستكون مثل “المطبخ الإيطالي” عند انطلاق المباراة.

وتعتبر المباراة بالنسبة لليونايتد بمثابة معركة، حتى أن سولسكاير أبدى ترحيبه بالمدرب السابق للفريق “السير” أليكس فيرغسون، إن كان يرغب في توجيه كلمة للاعبين قبل لقاء يوم الأحد.

وقال: “اعتقد أن كل لاعبينا يعرفون ما الذي يعنيه اللعب أمام ليفربول.”

من جهته، عبر نجم ليفربول محمد صلاح عن رغبته العارمة في الفوز أمام مانشستر يونايتد، مشيرًا إلى أن كل تركيزه حاليا منصب على الظفر باللقب.

ونقل موقع ليفربول الرسمي عن صلاح قوله: “لم يهزم يونايتد في مبارياتهم التسع الأخيرة، لذا فهم في حالة جيدة ويريدون الفوز علينا. الجميع يعرف كيف هي طبيعة مواجهات ليفربول ومانشستر يونايتد. لديهم فريق جيد والآن هم يحققون الفوز تلو الفوز، لذا لديهم الثقة، لكن في نهاية المطاف نريد الفوز في المباراة. أيا كان منافسنا نريد الفوز في المباراة”.

ولم يسجل النجم المصري في مرمى “الشياطين الحُمر” مطلقا منذ وصوله إلى “ميرسيسايد” في صيف عام 2017، لكن هداف الدوري الإنجليزي يريد إنهاء هذه المعضلة.