“الحارثي”: بدء خطط إدراج “الصينية” ضمن لغات بث الإذاعات السعودية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن مساعد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عادل بن عيفان الحارثي؛ البدء بوضع الخطط لإدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي تبث في الإذاعات الدولية السعودية.

تأتي هذه الخطوة المميزة من الإذاعة تزامناً مع الاتفاق الذي تم خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى في العاصمة الصينية بكين، الذي نصّ على البدء بوضع خطة لإدراج اللغة الصينية كمقرر دراسي على جميع المراحل التعليمية في المدارس والجامعات السعودية.

وأوضح “الحارثي”؛ أن هذه الخطوة تأتي إيماناً من رئاسة الهيئة ممثلة في شؤون الإذاعة بأهمية التنوع الثقافي في البث الإذاعي لإذاعات المملكة، والذي سيسهم في بلوغ المستهدفات الوطنية المستقبلية؛ حيث تلعب الإذاعة دوراً رئيساً كجهاز مهم وفاعل في تحقيق الأهداف المنشودة من رؤية المملكة العربية السعودية 2030.