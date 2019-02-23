انت الان تتابع الرئيس السوداني: أتعهد بأن يكون الحق والعدل منهجنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحدث الرئيس السوداني عمر البشير، إلى الشعب السوداني، في خطاب مساء الجمعة، بعد اجتماع المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، معلنا اتخاذ عدة قرارات مهمة، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدها السودان ضد نظام البشير. وقال الرئيس السودانى، إنه يتعهد بأن يكون الحق والعدل هو المنهج الرئيسي في الحكم، مؤكدا أنه ظل طوال مسيرته يعمل على تنقية الحياة السياسية وتوسيع مساحة الحريات. وتابع الرئيس السوداني: "سنخرج من هذه المرحلة أكثر إصرارا على بناء أمتنا المستقرة"،
وأضاف أن بعض أجزاء البلاد شهد احتجاجات خرجت بمطالب مشروعة فى البداية نحو حياة كريمة، ويكفلها الدستور والقانون. وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، أعلن أن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، وسيحل الحكومتين المركزية والولايات. كما أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أن
وأضاف أن بعض أجزاء البلاد شهد احتجاجات خرجت بمطالب مشروعة فى البداية نحو حياة كريمة، ويكفلها الدستور والقانون.
وكان مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله، أعلن أن الرئيس البشير سيوقف إجراءات تعديل الدستور، وسيحل الحكومتين المركزية والولايات.
كما أكد مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، أن البشير سيبقى في منصبه حتى نهاية ولايته، لكنه سيتخلّى عن رئاسة حزب المؤتمر الوطني.
وفي 16 فبراير الجاري، قال الرئيس السوداني إن «السلطة والحكم لم يكونا يومًا غاياتنا، بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والعلم والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي».
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