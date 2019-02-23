ترامب أكبر الفائزين بجوائز "رازي" الساخرة

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وفيلم "هولمز وواتسون" (هولمز آند واتسون)، من بطولة ويل فيريل وجون سي. رايلي، هو "الفائز" الأكبر، إذ حصل على 4 جوائز، بينها جائزة أسوأ فيلم و"أسوأ محاكاة"، وفقا لرويترز.
© REUTERS / LEAH MILLIS
وبدأت جوائز رازي الساخرة في عام 1980 كنقيض لجوائز الأوسكار.
وجاء إعلان الفائزين قبل يوم من حفل تقديم جوائز الأوسكار التي تعد أرفع جوائز السينما العالمية.
وفاز الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بجائزتي أسوأ ممثل عن ظهوره بشخصيته الحقيقية في الفيلمين الوثائقيين "موت أمة" (ديث أوف إيه نيشن)، للمخرج المحافظ دينيش دسوزا، و(فهرنهايت 11/9) للمخرج الليبرالي مايكل مور.
وحصلت كيليان كونواي المستشارة بالبيت الأبيض على جائزة أسوأ ممثلة مساعدة عن لقطاتها الأرشيفية في(فهرنهايت 11/9).
ونالت ميليسا مكارثي جائزة أسوأ ممثلة عن دورها الكوميدي في فيلم "هادمو اللذات" (ذا هابي تايم ميردررز).
أما فيلم (جوتي)، الذي يدور حول زعيم المافيا الراحل في نيويورك جون جوتي، فنجا من أي "فوز" رغم حصوله على ستة ترشيحات بينها أسوأ فيلم وأسوأ ممثل وأسوأ ثنائي لنجمي الفيلم جون ترافولتا وزوجته كيلي بريستون.
ويصوت حوالي ألف عضو في رازي من 24 دولة على الترشيحات والفائزين عبر الإنترنت، حيث يسجل هؤلاء عضويتهم على الإنترنت ويدفعون رسما قيمته 40 دولار من أجل العضوية.
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